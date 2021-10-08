В ДТП на встречной полосе в Орловской области погибли 18 человек

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В Орловской области за прошедшие месяцы 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях на встречной полосе погибли 18 человек. Еще 96 участников таких аварий получили ранения разной степени тяжести.

Об этом рассказали в региональном УМВД. За 9 месяцев года на дорогах области произошло 47 ДТП с выездом на встречку. Часто такие аварии оказываются трагическими. 8 октября в регионе проходит рейд, призванный выявить водителей-нарушителей. К сожалению, халатное отношение к правилам дорожного движения - не редкость.

- За 9 месяцев текущего года было выявлено 1461 подобное административное правонарушение, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.