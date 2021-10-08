Житель Ливен добровольно сдал в Росгвардию ружье, найденное в доме родственников. Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

В Ливнах 52-летний мужчина нашел в доме родственников жены двуствольное ружье 16-го калибра. Неожиданную находку он добровольно сдал в Росгвадию и теперь может получить денежное вознаграждение.

По информации Управления Росгвардии по Орловской области, орловец пояснил, что когда-то дом принадлежал родственникам жены, но они давно умерли и о том, что в доме хранилось ружье никто не знал. Кому именно оно принадлежало также не известно.

Эксперты установили, что предположительно это ружье марки «ТОЗ-БМ». Теперь оно направлено в региональное УМВД для проведения проверок.

- Сдача незарегистрированного оружия на возмездной основе освобождает от уголовной ответственности, способствует недопущению преступлений в данной сфере, помогает обеспечить безопасность граждан и правопорядок в обществе, - напоминает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.