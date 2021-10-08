В Орловской области во время операции «Мак» изъяли 11 килограмм наркотиков Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские подвели итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак – 2021». Ее результатом стало изъятие более 11 килограмм наркотиков и возбуждение 90 уголовных дел.

По информации УМВД России по Орловской области, в ходе рейдов выявлено три факта незаконного посева конопли (96 кустов) с признаками культивирования. Кроме того, было обнаружено 58 очагов общей площадью 40081 квадратных метров с дикорастущим растением.

- Главными целями мероприятий стали выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств и пресечение каналов поступления и сбыта наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.