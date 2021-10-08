Вакцинировать от ковид в Орле 8 октября будут в трех районах города Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. 8 октября они будут работать в трех районах города - Советском, Железнодорожном и Заводском.

По информации пресс-службы администрации Орла, привиться от коронавируса можно с 9.00 до 15.00 и с 12.00 до 19.00 часов. До трех часов дня прием будет вестись на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина.

С 12.00 до 19.00 мобильный ФАП будет работать около торгового центра «Европа» на улице Московской, а также на первом этаже ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.