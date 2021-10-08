Под Кромами при столкновении двух иномарок пострадала женщина

«Киа» и «Фольксваген» не смогли разъехаться на перекрестке трассы М-2 «Крым». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

7 октября в Кромском районе произошла авария с участием двух иномарок. На 416 километре трассы М-2 «Крым» не смогли разъехаться «Киа» и «Фольксваген». В результате пострадала женщина – одна из пассажирок.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, ДТП случилось в 18:30 часов вечера. 41-летний водитель автомобиля «Киа» столкнулся с «Фольксвагеном» на нерегулируемом перекрестке. За рулем второй иномарки находился 55-летний мужчина.

- В результате ДТП 47-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано восемь ДТП, среди которых одно с пострадавшим. Один человек получил травмы, погибших нет.