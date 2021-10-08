Орловцев на 1,6 миллиона оштрафовали за нарушение масочного режима в транспорте

В Орловской области штрафов за нарушение масочного режима в транспорте вынесено больше чем на полтора миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области пассажиров и перевозчиков оштафовали на 1,6 миллиона рублей за нарушение масочного режима в транспорте. Рейды продолжаются.

Тему 7 октября обсудили участники заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Проверяют не только городской транспорт. Так, АО "Орелавтотранс" оштрафовали на 250 тысяч рублей за систематические нарушения масочного режима.

- Всего за нарушения «масочного режима» в общественном транспорте по протоколам, составленным сотрудниками Департамента, вынесено штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей. За истекшую неделю проверено более 150 транспортных средств, выявлено 32 нарушения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.