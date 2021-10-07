В Орле незащищенных от ковида жителей могут перестать пускать в бары и рестораны

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области власти прорабатывают возможность применения QR-кода для входа в заведения общепита. Такая возможность рассматривается из-за скачка заболеваемости коронавирусом.

7 октября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией прозвучала следующая информация. До 14 числа текущего месяца заместителю губернатора Вадиму Тарасову дано поручение проработать вопрос об использовании специальных ходов для входа в бары, рестораны и прочие учреждения общественного питания. Подобные коды вакцинировавшиеся орловцы смогут получить через портал госуслуг, если все же окончательное решение о такое мере будет принято.

Кроме того, в качестве "пропуска" подойдет сертификат о прививке либо справка о том, что человек переболел коронавирусом, но не далее чем 6 месяцев назад.

Ранее о системе QR-кодов говорил губернатор Андрей Клычков.

- Давайте обсудим, после 23 часов общепит работать не будет, кто первый взвоет? Эти заведения и те, кто туда ходит. Дал поручение проработать возможность внедрения QR-кодов, пока технически. Если мы увидим, что это возможно, будем вводить, - заявил губернатор в прямом эфире соцсетей.

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