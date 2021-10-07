В орловских больницах осталось 57 свободных коек для коронавирусных больных

В больницах Орловской области осталось 57 свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из развернутых 1509 ковидных коек занято 1452.

Такая информация прозвучала 7 октября во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Власти приняли решение в ближайшее время развернуть еще 200 коек для ковидных больных.

- С завтрашнего дня начинается работа по перепрофилированию коек в Кромской ЦРБ. Первоначально планируется развернуть 70 коек. Возможности позволяют увеличить их количество до 100. Кроме того, планируется перепрофилировать до 70 коек в Нарышкинской ЦРБ и до 50 коек в Покровской ЦРБ, - рассказал Владимир Николаев, и.о. начальника департамента здравоохранения Орловской области.

Вместе с числом заболевших коронавирусом орловцев растет и число госпитализированных. Кроме того еще около двух тысяч жителей региона находится на домашнем лечении от коронавирусной инфекции.