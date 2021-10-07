Школы Орла и области не уйдут на дистанционное обучение

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Школьники Орловской области не перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом 7 октября сообщил и.о. главы регионального Департамента образования Владимир Агибалов.

- Мы сохраняем штатное функционирование образовательных организаций. Целесообразно сохранить такой режим работы до окончания 1 четверти, то есть до 30-31 октября, - отметил чиновник.

В области одна школа в настоящее время закрыта на карантин по коронавирусу, это учебное заведение в Краснозоренском районе. Еще в двух школах закрыто пять классов общей численностью 125 человек. В пяти детских садах закрыты на карантин пять групп, дошкольные учреждения не посещает 121 ребенок.

Некоторые школы перешли на смешанную форму обучения. Также родители могут воспользоваться правом и написать заявление и о переводе своего ребенка на удаленное обучение. Сейчас так поступили 129 человек.

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