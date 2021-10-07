В Орле родители пожаловались на небезопасную дорогу к школе №49

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле родители пожаловались на небезопасный путь к школе №49. Из-за разбитых тротуаров детям приходится ходить по дороге.

Жалобы рассмотрели в региональном штабе ОНФ. Общественники собрали их воедино и направили в мэрию, с просьбой проследить за безопасностью маршрутов и привести дороги в порядок. Помимо школьников, жалуются на плохой маршрут до учебного заведения и студенты. Недовольство выразили учащиеся медицинского колледжа: в дождливую погоду дорогу к знаниям размывает вода.

В ОНФ отметили и случаи, когда тротуары и дорожки приводили в порядок после жалоб учеников и родителей. Так, в порядок привели дорогу у школы №15, и установили ограждения по маршруту в школу №7 и в ОГУ им. Тургенева.