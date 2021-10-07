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Звезды7 октября 2021 16:32

В Орел на гастроли приедет Тульский драмтеатр со спектаклем "Белые розы,розовые слоны"

Постановку орловский зритель сможет увидеть на сцене "Свободного пространства"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловцы увидят спектакль Тульского драматического театра на сцене "Свободного пространства"

Орловцы увидят спектакль Тульского драматического театра на сцене "Свободного пространства"

В Орле выступит с гастролями Камерный драматический театр из города Тулы. Орловский зритель увидит постановку "Белые розы, розовые слоны".

Комедийный спектакль артисты отыграют на сцене орловского театра "Свободное пространство" 3 ноября. Гости в этот вечер познакомятся с историей о взаимоотношениях двух одиноких людей. Трогательной, человеческой. Повествующий о том, что каждый человек нуждается в другом.

Билеты можно приобрести в кассе театра "Свободное пространство", в театральной кассе ЦУМа или онлайн на официальном сайте.

КОГДА? ГДЕ?

3 ноября, 18.30

пл. Карла Маркса, 2

(16+)