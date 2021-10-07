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Общество7 октября 2021 16:20

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отправился в командировку в Казахстан

Глава региона уже провел несколько встреч по вопросам экономического сотрудничества
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Андрей Клычков находится с рабочим визитом в столице Казахстана. Фото: Портал Орловской области

Андрей Клычков находится с рабочим визитом в столице Казахстана. Фото: Портал Орловской области

Уже несколько дней губернатор Орловской области Андрей Клычков находится с рабочим визитом в столице Казахстана городе Нур-Султан (ранее Астана). Глава региона уже провел несколько встреч по вопросам сотрудничества.

Андрей Клычков обсудил с акимом столицы Алтаем Кульгинговым (глава местного исполнительного органа госвласти) перспективы двухстороннего сотрудничества в экономике и бизнесе. В частности, речь шла о поставках в Нур-Султан машинной техники и продовольственной продукции.

- По итогам встречи было рассмотрено предложение о подписании соглашения о сотрудничестве. Алтай Кульгинов проявил готовность рассмотреть и оценить дальнейшие перспективы данного проекта, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.