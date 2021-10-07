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Общество7 октября 2021 16:18

МЧС предупредило орловцев о ночных заморозках до -3 градусов

Температура уйдет в минусовые значения 8 октября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области ожидаются ночные заморозки

В Орловской области ожидаются ночные заморозки

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области ожидаются ночные заморозки. Об опасном метеорологическом явлении жителей региона предупредило МЧС.

Как прогнозирует орловский гидрометцентр, мороз ударит в некоторых районах области уже в ночь на 8 октября. В целом на территории будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3°С..+2°С, днем +8°С..+13°С. В Орле температура воздуха в пятницу 8 октября от 0 до +11.

В региональном главке МЧС орловцев просят не забывать о правилах безопасности, в особенности это касается водителей: необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными.