Пожилой водитель на "ВАЗе" врезался в другой "ВАЗ" на Наугорке в Орле

На Наугорке столкнулись две легковушки, один человек пострадал Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись два легковых автомобиля, один человек пострадал. "Лада Гранта" и "ВАЗ 2115" не разъехались на Наугорском шоссе 6 октября.

ДТП случилось в утреннее время. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 82-летний водитель легковушки "Лада Гранта" ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Скворцова в сторону Героев Пожарных. Он стал поворачивать налево, когда его машина столкнулась с другой легковушкой, "Пятнадцатой".

В итоге травмы в автомобильной аварии получил водитель "Патнадцатой", госпитализация 22-летнему водителю не понадобилась, лечиться он будет дома.