Следственный комитет Орловской области представил нового руководителя

Полковник юстиции Петр Юдин стал руководителем СК РФ по Орловской области. Фото: пресс-служба регионального Правительства

7 октября в Орле произошла первая встреча нового руководителя регионального Следственного комитета РФ с руководством области и представителями надзорных ведомств. Полковник юстиции Петр Юдин обозначил задачи, которые планирует выполнить на новом посту и обсудил с коллегами важные для региона вопросы.

По информации Правительства Орловской области, на встрече присутствовали и.о. губернатора Вадим Соколов, спикер облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор Леонид Соломатин, прокурор Владислав Малкин и начальник регионально ФСБ Вячеслав Князьков.

- Петр Юдин является заслуженным работником Следственного комитета России. Награжден нагрудным знаком «За верность Закону» II степени, медалями «За безупречную службу» III, II, I степени, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

СПРАВКА «КП»

Петр Юдин родился в 1965 году в Мордовской АССР. Окончил Мордовский государственный университет. Служил в прокуратуре, занимал пост заместителем прокурора города Саранска по следствию (1997), затем прокурора-криминалиста прокуратуры Республики Мордовия (1998 по 2007).

С 2011 года - заместитель руководителя мордовского управления Следственного комитета.