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Общество7 октября 2021 15:03

Общегородской субботник-2021 в Орле пройдет 16 октября

В уборке общественных территорий планируют задействовать 2 500 трудовых коллективов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Общегородской субботник-2021 в Орле пройдет 16 октября

Общегородской субботник-2021 в Орле пройдет 16 октября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

16 октября в Орле состоится общегородской осенний субботник. В уборке общественных территорий и дворов планируют задействовать 2 500 трудовых коллективов.

По информации администрации Орла, в экологической акции планируют задействовать сотрудники муниципальных и коммерческих предприятий, образовательных организаций, учреждений здравоохранения и культуры и активных горожан.

- Всего в санитарно-экологическом мероприятии примут участие 45 000 горожан, - сообщает пресс-служба администрации Орла.