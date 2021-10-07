Общегородской субботник-2021 в Орле пройдет 16 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

16 октября в Орле состоится общегородской осенний субботник. В уборке общественных территорий и дворов планируют задействовать 2 500 трудовых коллективов.

По информации администрации Орла, в экологической акции планируют задействовать сотрудники муниципальных и коммерческих предприятий, образовательных организаций, учреждений здравоохранения и культуры и активных горожан.

- Всего в санитарно-экологическом мероприятии примут участие 45 000 горожан, - сообщает пресс-служба администрации Орла.