Сергей Кутенев: Я пришел в областной Совет, чтобы повысить качество жизни в регионе

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Председателем комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту был избран Кутенев Сергей Николаевич, промышленник и общественный деятель.

-- «Транспортные проблемы и вопросы ЖКХ являются первостепенными для всех регионов нашей страны, и Орловская область не исключение» - рассказал депутат областного Совета народных депутатов, Сергей Кутенев. «На повышение качества жизни влияет уровень экономического развития региона, объём вложений в человеческий капитал. Необходимо принять все возможные меры по повышению индустриализации Орловской области, модернизации существующих предприятий, усилению их экономической мощи, что в свою очередь приведет к организации новых рабочих мест и повышению уровня заработной платы. Я и моя команда будем добиваться разработки и принятия на законодательном уровне различных вариантов налоговых льгот, программ льготного кредитования и субсидирования бизнеса. Также предложим пути решения транспортных проблем, в том числе и доступности общественного транспорта для населения. Острых и важных вопросов очень много в нашем регионе и, как мне кажется, пора вносить существенные коррективы в те нормативно-правовые акты, которые не работают или не дают ожидаемых результатов. Уверен, что совместными и слаженными действиями мы - депутаты областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, повысим качество жизни в нашем регионе».

Будем ждать положительных изменений и повышения качества жизни на Орловщине!