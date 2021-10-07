Под Орлом столкнулись "ВАЗ" и "Рено", один из водителей в больнице

Две легковушки столкнулись на дороге под Орлом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом на дороге столкнулись два легковых автомобиля. "ВАЗ" и "Рено" не разъехались на дороге "Болхов-Мценск-Новосиль" 6 октября.

ДТП случилось в утренние часы, подробности озвучили в Госавтоинспекции. За рулем иномарки "Рено Логан" был 46-летний водитель. В районе 57-го километре указанной дороги он не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с отечественной "Пятнадцатой". В итоге пострадал водитель российского авто.

- В результате ДТП 63-летний водитель "ВАЗ 2115" получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.