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Общество7 октября 2021 14:34

Орловцы смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах 9 и 10 октября

Предварительная запись не требуется
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловцы смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах 9 и 10 октября

Орловцы смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах 9 и 10 октября

Фото: Архив "КП"

9 и 10 октября жители Орла смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Прививочный кабинет будут работать в Заводском районе города.

По информации пресс-службы администрации Орла, прививки будут делать препаратом «Совигрипп». При этом предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

9 октября мобильный пункт будет работать с 9:00 до 16:00 на Комсомольской площади, а 10 октября возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе.

- В один день сделать прививку и от коронавируса, и от гриппа нельзя. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области рекомендуют сперва защитить свой организм от коронавируса, а спустя месяц с момента приема второго компонента вакцины – от гриппа, - напоминает пресс-служба администрации Орла.