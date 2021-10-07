С 1 ноября несколько остановок в Орле будут называть по-новому Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле переименовали несколько остановок общественного транспорта. С 1 ноября в транспорте речевые информаторы начнут объявлять новые названия.

Об этом в соцсетях рассказал мэр Юрий Парахин. Ранее руководство города попросило орловцев высказать мнение относительно наименований остановок: за какие варианты проголосуют сами жители? Так, "Переулок Восход" стал остановкой "Парк Победы", "Завод Стекломаш" - "Сквер героя Ермолаева", остановка "Апельсин" - "Храм Николы на песках", а "СМУ-2" на Поселковой улице - "Пожарная часть". Одна остановка осталась с прежним наименованием - "Магазин Москва".

- В ближайшее время в реестр муниципальных перевозок будут внесены соответствующие изменения. И именно эти новые названия будут использоваться для объявления остановок в общественном транспорте, - написал Парахин.