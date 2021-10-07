Второй этап ремонта Болховского шоссе Орла начнется в ближайшее время

Ремонт Болховского шоссе начнется в ближайшее время Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в ближайшее время начнется второй этап ремонта Болховского шоссе. Улица преобразится до конца 2021 года.

С подрядной фирмой, которая займется ремонтом, определились: электронный аукцион выиграло ООО "Дорстрой 57". Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, ремонт начнется после того, как будет подписан контракт. Срок сдачи работы - 20 декабря 2021.

На Болховском шоссе приведут в порядок тротуары, обустроят велосипединые дорожки, заменят остановочные павильоны. Также тут появятся дополнительные фонари, а сухие и аварийные деревья спилят. Сумма, в которую обойдется работа, составит 31,6 млн рублей.