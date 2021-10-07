В Орловской области коронавирусом заболели 180 человек, умерли трое Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировано еще 180 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб 7 октября 2021 года.

Такое число заболевших за сутки наблюдался только в декабре 2020 года. Однако антирекорд – 183 заболевших – пока не побит.

За весь период пандемии в Орловской области заболели 47 265 человек, из них вылечились – 44 548. Накануне из больниц выписались 167 орловцев, победивших ковид.

Статистика смертности пополняется. Федереавльный оперштаб сообщил о еще трех летальных исходах. Общее число скончавшихся от коронавируса составляет 1020 жителей Орловской области.