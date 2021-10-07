Депутаты Орловского облсовета выбрали восемь замов Леонида Музалевского Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

6 октября в Орле прошло заседание обновленного облсовета. Одной из главных повесток дня стали выборы заместителей спикера регионального собрания. В этом созыве их восемь.

По информации пресс-службы облсовета, первым заместителем Леонида Музалевского вновь стал Михаил Вдовин. Также ряды его заместителей пополнили Иван Грачев, Иван Дынкович, Лариса Удалова, Олег Кошелев, Сергей Кутенев, Павел Меркулов и Сергей Потемкин.

Кроме того, в этот день были назначены председатели десяти профильных комитетов: по аграрной политике и природопользованию – Татьяна Ерохина, по бюджету и налогам - Сергей Потемкин, по взаимодействию со СМИ - Владислав Числов, по законодательству - Лариса Удалова, по здравоохранению и соцполитике - Иван Дынкович.

Комитет по региональной политике возглавил Иван Грачев, по образованию - Олег Кошелев, по промышленности - Сергей Кутенев, по экономике - Юрий Ревин и по науке - Павел Меркулов.