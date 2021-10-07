Орловский суд накажет москвича, укравшего терминал у проводника поезда

Терминал мужчина перепутал с мобильником и решил прикарманить гаджет

В Орле перед судом предстанет житель Московской области, укравший терминал у проводника поезда. 26-летний мужчина спутал служебный гаджет с мобильным телефоном, он был задержан орловскими транспортными полицейскими.

Сам инцидент произошел в поезде Москва-Курск. Молодой человек увидел в незакрытом купе проводника терминал, который похож на мобильник. Пассажир решил прикарманить его, но был разоблачен.

- Свою вину мужчина признал, расследование уголовного дела отношении данного гражданина завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, - сообщили "Комсомолке" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.