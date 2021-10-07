У орловцев с начала 2021 года изъяли около 400 единиц оружия и патроны. Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

В Орловской области продолжаются проверки владельцев гражданского оружия. С начала года в регионе уже изъято 371 единиц оружия и 422 патрона. Причина - нарушение правил оборота и хранения.

По информации Росгвардии по Орловской области, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели более 5800 проверок. По их результатам к административной ответственности привлечены 966 человек, аннулировано 158 лицензий и разрешений.

- Владельцы обязаны соблюдать правила оборота, хранения, транспортировки оружия и помнить, что в противном случае их ожидает привлечение к административной и уголовной ответственности, - напоминает подполковник Сергей Кутепкин, заместитель начальника территориального ЦЛРР.