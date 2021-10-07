Орловцы взяли больше тысячи льготных ипотек в 2021 году

Больше тысячи орловцев купили жилье по льготной ипотеке в 2021 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области взяли больше тысячи льготных ипотек за прошедшие месяцы 2021 года. Активнее всего орловцы покупали жилье на льготных условиях в начале года.

- За прошедшие 9 месяцев наибольшее количество льготных ипотек зарегистрировано в первом квартале – 424 обращения, во втором – 366. Наименьшее число обращений зафиксировано в третьем квартале – 248, это на 38% меньше аналогичного показателя прошлого года, - рассказала Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

Всего с момента старта льготных программ ипотечного кредитования жители Орловской области взяли более двух тысяч подобных ипотек. Большая часть из них по сниженной ставке, и еще 274 - сельские ипотеки.