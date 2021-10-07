Под Орлом водитель сбил на трассе мужчину и скрылся Фото: Архив "КП"

7 октября на 423 километре трассы М2-«Крым» произошел наезд на пешехода. 71-летний мужчину госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ДТП случилось в четыре часа утра. Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Теперь полиции предстоит выяснить его личность.

- Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых три с пострадавшими. В результате три человек получили травмы, - рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции.