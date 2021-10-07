Василий Иконников стал сенатором РФ от Орловской области

Василий Иконников стал сенатором РФ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

6 октября в Орле состоялось второе заседание обновленного облсовета. Депутаты голосовали за назначение сенатора в Госдуму. Теперь представлять наш регион в Федеральном собрании будет Василий Иконников.

По информации пресс-службы Орловского облсовета, кандидатуру на пост сенатора предложила группа депутатов в заявлении, направленном на имя Леонида Музалевского, спикера регионального заксобрания. Голосование проходило тайно, с использованием бюллетеней.

- В соответствии с ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в этот же день депутатом Василием Иконниковым было написано заявление о досрочном прекращении полномочий депутата областного Совета в связи с наделением его полномочиями сенатора РФ, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.