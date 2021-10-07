В Орле 7 октября вакцинация пройдет в двух районах города

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 7 октября мобильные прививочные пункты будут работать в Советском и Заводском районах города.

По информации Правительства Орловской области, желающих привиться от ковид будут работать с 12.00 до 19.00 часов около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева и на втором этаже здания автовокзала на Автовокзальной улице.

Перед прививкой пациентов ждет медосмотр.

- Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.