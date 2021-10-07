Орловец предстанет перед судом за оскорбление росгвардейцев, грабеж и кражу Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет 21-летний мужчина. Его обвиняют в оскорбление росгвардейцев, попытке грабежа и нескольких кражах. Молодой человек уже признал свою вину.

По информации Следственного комитета РФ по Орловской области, первое преступление орловец совершил в конце февраля 2021 года. Из сетевого магазина в Северном районе города он похитил продукты почти на три тысячи рублей.

На этом молодой человек не остановился и через пару месяцев, уже в апреле, решил вновь испытать усвою удачу. Однако на этот раз его поймали с поличным. Сотрудники магазина вызвали росгвардейцев. На что воришка отреагировал крайне бурно и начал оскорблять правоохранителей.

Общение с силовиками не возымело действие. После этого он продолжил воровать. На «дело» пошел уже в магазине Железнодорожного района. Попытался украсть продукты на 200 рублей, но его вновь рассекретили. Правда, ударив продавца, он сбежал.

И тогда мужчина решил раздобыть себе машину. Ему приглянулся чужой «ВАЗ», однако завести он его не смог и просто забрал автомагнитолу, усилители звука, домкрат и аккумулятор на сумму свыше 29 тысяч рублей.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего руководителя СУ СК России по орловской области.