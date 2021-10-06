В Орле откроется выставка иллюстраций о народных обычаях и традициях

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В Орле откроется выставка иллюстраций о обычаях и традициях, описанных в трех книгах о народной праздничной культуре. Автор Андрей Гусельников не только расскажет о своем творчестве, но и проведет конкурс раскрашивания своих иллюстраций.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, иллюстрации включены в книги «Волшебство Купалы» Евгении Серебренниковой, «Герои Коляды. Коляда идет радости несет» Андрея Гусельникова и «Широкая Масленица. А мы масленицу дожидали» Олеси Цигловой. Поэтому на презентации выставки гостей ждет не только знакомство с рисунками, но и литературой.

Кроме того, орловцев ждет интерактивное действо с мастер-классами по созданию купальских кукол и колядных масок ряженых, реконструкцией обряда кумления в исполнении клуба «Орловские Вечерки» и подарками.

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КОГДА? ГДЕ?

9 октября в 14.00

Орловский краеведческий музей (ул. Гостиная, 2).