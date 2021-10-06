Орловцу грозит срок за ложное сообщение о теракте в поликлиники

Орловцу грозит срок за ложное сообщение о теракте Фото: Архив "КП"

В Орле в суд передано уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. На скамье подсудимых предстоит оказаться мужчине, решившем «пошутить» о подготовке взрыва в Орловской областной стоматологической поликлиники.

По информации прокуратуры Орловской области, инцидент произошел в мае 2021 года. Мужчина, будучи под шофе, позвонил с тревожной «информацией» в регистратуру поликлиники. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Прокурор Железнодорожного района города Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры). Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.