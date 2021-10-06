В Орловской области продолжается ремонт и строительство четырех сельских дорог Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается ремонт и строительство четырех дорог в сельской местности. Их общая протяженность составляет 11,1 километра. Введение в эксплуатацию запланировано на 2021 год.

По информации Правительства Орловской области, работы ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По состоянию на 1 октября строительство профинансировано на сумму 271,7 миллиона рублей.

Итак, под реконструкцию попала автомобильная дорога в Новодеревеньковском районе («Хомутово - Красная Заря» - Судбище – «Орел – Ефремов» - Кологривово) и подъезд к маслоэкстракционному заводу в населенном пункте Вожово и участок дороги «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в Кромском районе.

В Орловском районе должны завершить строительство дороги между деревнями Усть Рыбница, Кулики и Нижний Хутор.

- Речь идет об автомобильных дорогах общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.