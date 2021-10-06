На орловца завели уголовное дело за кражу товара на 355 рублей Фото: Архив "КП"

В Орле завели уголовное дело на 27-летнего мужчину. Он незаметно пронес товар на 355 рублей мимо кассы и покинул торговый центр, но его все равно нашли. Теперь молодой человек фигурант уголовного дела.

По информации УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в конце августа в торговом центре на Приборостроительной улице Советского района города. Недостачу сотрудники магазина обнаружили только в ходе ревизии. Однако воришку все же удалось вычислить. Ранее он уже попадался на мелких кражах. Теперь молодой человек проходит подозреваемым по статье 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

- В качестве наказания данная статья предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года, - напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.