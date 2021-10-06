Театр Тургенева в Орле открыл сезон премьерой спектакля «Блеф»

Спектакль "Блеф" в ОГАТ им. Тургенева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

1 октября академический театр им. Тургенева в Орле открыл 207–й сезон. В этот день на сцене разгорались нешуточные страсти – любовь, обман, авантюрный сюжет, расплата. Для зрителей состоялся премьерный показ спектакля «Блеф».

Режиссер постановки Владимир Хрущева взял за основу пьесу «Свадьба Кречинского». Классический сюжет в его трактовке осовременен и наполнен яркими красками. На фоне минималистичных декораций и образов главных героев разворачивается и комедия, и драма одновременно.

Спектакль "Блеф" в ОГАТ им. Тургенева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Главный герой - заядлый игрок, проигравшийся в пух и прах и живущий с одной единственной мыслью: «Как найти денег». И тут в его жизни появляется простодушная деревенская барышня с приданым. Женитьба? Отличная мысль!

Спектакль "Блеф" в ОГАТ им. Тургенева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Нужно действовать!» - так решает авантюрист. Он и его приспешники начинают игру, на кону которой оказываются не только деньги, но и судьбы людей.

Спектакль-комедия, который отнюдь не только про смех, а про людей и человеческие поступки. Финал этой истории не оставит равнодушным никого.

Спектакль "Блеф" в ОГАТ им. Тургенева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ближайшие показы спектакля 6 и 26 ноября.

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