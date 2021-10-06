В Орле с 6 по 16 октября будет ограничено движение по Приборостроительной

6 по 16 октября в Советском районе Орла временно ввели ограничения движения транспорта Фото: Архив "КП"

6 по 16 октября в Советском районе Орла на Приборостроительной улице временно ограничат движение транспорта. Речь идет об участке дороги в районе дома №6 (корпус 20) по улице Ломоносова.

По информации пресс-службы администрации орла, причиной неудобств станет проведение работ по сносу зеленых насаждений.

Напомним, до 15 ноября ограничения движения из-за ремонта дороги действуют по улице МОПРа на участке от улицы Комсомольской до улицы Маяковского.