Вакцинироваться от ковид 6 октября в Орле можно в трех районах города

6 октября вакцинироваться от ковид в Орле можно в трех районах города Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавирусом. 6 октября мобильные пункты вакцинации будут работать с 9.00 до 15.00 и 12.00 до 19.00 часов в трех районах города - Советском, Железнодорожном и Заводском.

По информации Правительства Орловской области, до трех часов дня сделать прививку от коронавируса можно будет на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина, 1.

В Железнодорожном районе вакцинация будет проходить около торгового центра «Европа» на улице Московской. В Заводском - на первом этаже ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.