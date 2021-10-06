В Орле на 73-м году жизни скончался журналист Михаил Тутыхин

Ушел из жизни орловский журналист Михаил Тутыхин. Он скончался 5 октября на 73-м году жизни. Читателям Михаил Михайлович по его публикациям в газете «Орловская искра».

Начинал же свой профессиональный путь выпускник истфака Орловского педагогического института в залегощенской районной газете и райкоме КПСС. С конца 1993 по 1998 годы Михаил Тутыхин возглавлял областное управление печати, затем стал заместителем редактора газеты «Орловская правда». В «Орловскую искру» перешел с весны 2007 года.

На протяжении ряда лет Михаил Михайлович возглавлял Орловскую областную организацию Союза журналистов России.

- За заслуги перед орловской журналистикой и многолетнюю плодотворную деятельность в 2018 году Михаилу Тутыхину было присвоено звание «Почетный работник средств массовой информации Орловской области». Опытный и преданный делу руководитель, талантливый журналист, чуткий и отзывчивый человек с активной гражданской позицией – таким Михаил Михайлович навсегда останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом, - говорят в пресс-службе Правительства Орловской области.

Коллектив редакции «Комсомольская правда в Орле» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Михайловича.