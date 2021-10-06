В Орловской области «Пежо» съехал с дороги и перевернулся в поле. Фото: региональная Госавтоинспекция

6 октября в Орловской области на 51 километре автодороги «Болхов – Мценск – Новосиль» произошла авария. Иномарка вылетела с дороги и опрокинулась в поле на крышу. О ДТП сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в половине шестого часа утра, когда 37-летний водитель «Пежо 206» ехал в сторону Мценска. Мужчина не справился с управлением и машину повело в кювет, где она и перевернулась.

- В результате ДТП водитель и его 21-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых одно с пострадавшими.