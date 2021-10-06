В орловских больницах от ковид лечатся 1356 человек, из них на ИВЛ находятся 5

В орловских больницах от ковид лечатся 1356 человек Фото: Архив "КП"

В стационарах медицинских организаций Орловской области лечение от ковид проходят 1356 человек. При этом пять пациентов подключены к ИВЛ. Об этом 5 октября во время онлайн-брифинга с руководством регионального Роспотребнадзора сообщил и.о. руководителя облздрава Владимир Николаев.

По информации чиновника, на не инвазивной вентиляции легких в больнице имени Семашко сейчас находятся 64 человека. В реанимационном отделении - 101 человек, которым необходимо интенсивное лечение.

- 1509 коек перепрофилированы под ковидные. Дефицита кислорода нет. Аппаратов ИВЛ тоже достаточно, - пояснил Владимир Николаев.

Отметим, в Орловской области заболеваемость коронавирусом выросла на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Рассматриваются варианты ужесточение ограничительных мер.