В Орловской области пока не планируют останавливать плановую диспансеризацию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

5 октября в Орле прошел онлайн-брифинг и.о. руководителя облздрава Владимира Николаева и руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Румянцева. Главной темой обсуждения стал рост заболеваемости коронавирусом и ограничительные меры.

По информации Александра Румянцева, пока не планируется приостановка плановой диспансеризации, однако такое развитие событий тщательно прорабатывается. Отметим, сейчас ковидными пациентами занято 1356 коек.

- В Орловской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Александр Румянцев отметил, что среди общего количества заболевших COVID-19 около 45% составляют орловцы в возрасте от 40 до 64 лет. Почти 30% заболевших составляют граждане старше 65 лет, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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