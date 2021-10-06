Под Ливнами за сутки сгорели два жилых дома Фото: Архив "КП"

5 и 6 октября в Ливенском районе произошло два пожара, уничтоживших два жилых дома. В обоих случаях к моменту прибытия пожарных постройки уже горели открытым племенем. К счастью, обошлось без пострадавших.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, первый пожар произошел в районе семи часов утра 5 октября в деревне Каменево. На место происшествия выехали сотрудники 7-ой пожарно-спасательной части и 8-ой пожарной части.

Пожарным удалось отстоять от огня часть дома и хозпостройку, однако значительная часть здания успела выгореть, обрушилась кровля.

Второй пожар случился глубокой ночью в селе Калилино. Информация о возгорании поступила в 1:50. Огонь быстро распространялся и угрожал соседним постройкам.

- В результате пожара дом выгорел изнутри. Пожарными спасены две хозпостройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.