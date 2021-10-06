В Орловской области ревакцинировались от коронавируса 6377 человек Фото: Архив "КП"

5 октября в администрации Орловской области состоялся онлайн-брифинг. В центре внимания – вакцинация и ревакцинация населения от коронавируса.

По данным озвученным и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимиром Николаевым, ревакцинировались 6377 человек. Повторные прививки делали «Спутником Лайт» (однокомпонентная вакцина).

Напомним, пройти ревакцинацию можно спустя полгода после вакцинации. Сдавать тест на антитела при этом не нужно.

- Степень заражаемости среди вакцинированных составляет около 1%. Смертельных случаев не зафиксировано, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.