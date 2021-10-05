В Орловской области изъяты десятки боеприпасов, порох и огнестрел

В регионе прошла операция "Арсенал" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области из оборота изъяты десятки боеприпасов, полкилограмма пороха и 7 единиц огнестрельного оружия. Реквизировано оружие во время профилактической операции «Арсенал», итоги которой подвели в полиции.

- Из незаконного оборота изъято 7 единиц огнестрельного оружия, 118 единиц боеприпасов, более 540 граммов пороха. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр, по его результатам оружие и боеприпасы признаны пригодными к использованию, возбуждены уголовные дела, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Помимо уголовных дел владельцы опасных предметов ответят еще и по административной статье за нарушение правил хранения оружия. Составлено 15 таких протоколов.