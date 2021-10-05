В Орле детсад №98 на Планерной возглавила Вероника Осипова

Строящейся детский сад №98 на Планерной улице в 909 квартале Орла возглавила Вероника Осипова. Ранее она работала воспитателем, а затем заведующей детским садом в Мценске. Об этом сообщает администрация Орла.

Вероника Осипова – педагог с 12-летним стажем. Окончила в 2009 году факультет «Педагогика и психология» ОГУ по специальности «Дошкольная педагогика и психология». Сразу же стала работать по профессии, неоднократно становилась победителем конкурсов профессионального мастерства.

Сейчас новый руководитель ведет подбор будущих кадров для детского сада на Планерной и контролирует решение хозяйственных задач – поставку мебели, оборудование, ведение отделочных работ.

- Открытие детского сада запланировано на ноябрь 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Орла.