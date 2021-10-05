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Общество5 октября 2021 15:05

Мошенники выманивают деньги у орловцев, представлсясь сотрудниками ФСБ

Аферисты звонят с подменных номеров и убеждают, что счета в опасности
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мошенники воруют деньги у орловцев, представляясь сотрудниками спецслужб

Мошенники воруют деньги у орловцев, представляясь сотрудниками спецслужб

Фото: Архив "КП"

Мошенники выманивают деньги у жителей Орловской области, представляясь сотрудниками ФСБ. Об аферистах жителей региона предупредили в регуправлении Федеральной службы безопасности.

Преступники пользуются подменными номерами: когда номер телефона у адресата звонка высвечивается такой же, как и у реальной службы. Орловцы доверяют лже-силовикам, когда те убеждают их, что счета в опасности.

- Звонившие представляются сотрудниками органов федеральной службы безопасности и просят обеспечить доступ к личным счетам собеседников под предлогом участия в работе спецслужб по разоблачению преступников. Указанные обстоятельства притупляют бдительность граждан и позволяют мошенникам похищать денежные средства с их банковских счетов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Единственный способ уберечь свои средства - закончить разговор.