Мэр Орла о ремонте Московского шоссе и Южного переулка: "Это халтура"

Парахин: "Я не принимал и не буду принимать такие объекты" Фото: соцсети

В Орле после ремонта не приняли Московское шоссе и Южный переулок. Мэр Юрий Парахин проверил состояние отремонтированных улиц и оказался недоволен, назвав работу "халтурой".

Своим впечатлением мэр поделился в инстаграме.

Московское шоссе не принято Фото: соцсети

- Бортовые камни сколоты, плитка не подогнана, а в местах примыкания и вовсе напоминает хаотично разбросанную мозаику. Много строительного мусора. Большие вопросы к соблюдению ГОСТа: угол наклона пандуса должен быть не более 8 градусов, но почти нигде это не соблюдается, - рассказал Парахин.

Кроме того, по Московскому шоссе сорваны сроки сдачи объекта, несмотря на то, что ремонт тут начался еще прошлой осенью. Дал нагоняй мэр и кураторам, которые "должны круглосуточно следить за подрядчиком, заставлять его сразу переделывать брак".