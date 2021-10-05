В Северном районе Орла «Фольксваген» сбил 83-летнего пешехода. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

4 октября в Северном районе Орла произошла авария с участием пешехода. Под машину попал 83-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 9:20 часов неподалеку от дома №9б на улице Космонавтов. 62-летний водитель «Фольксвагена Пассат» ехал в сторону Бурова, когда на проезжей части оказался пожилой мужчина.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

За прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Два человека получили травмы.