В Орловской области медикам доплатят по 200 рублей за проведение вакцинации Фото: Архив "КП"

1 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о дополнительном стимулировании труда медработников. Тем, кто принимает участие в прививочной кампании против коронавируса будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного.

Как сообщает Правительство Орловской области, медработники будут получать выплаты за период с 27 августа по 31 декабря 2021 года. При этом, они будут учитывать в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам.

- Выплаты будут проводиться в соответствии с локальным нормативным актом соответствующей медицинской организации, согласованным с региональным Департаментом здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.