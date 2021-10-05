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Общество5 октября 2021 13:03

Орловщина закупит на 12,5 млн контейнеры для раздельного сбора мусора

Деньги выделило Правительство РФ
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловская область закупит контейнеры для раздельного сбора вторсырья

Орловская область закупит контейнеры для раздельного сбора вторсырья

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область закупит контейнеры для раздельного сбора мусора на 12,5 миллионов рублей. Деньги региону выделило Правительство РФ.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Финансирование на закупку контейнеров для сортировки вторсырья получат 46 регионов России и Орловщина в их числе. Всего на эту цель Правительство выделило более 1 миллиарда рублей.

Регион приобретет около 900 контейнеров, займется закупкой Департамент ЖКХ. Власти надеются с установкой бачков для разделения отходов начать внедрять систему сортировки мусора.