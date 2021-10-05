Орловщина закупит на 12,5 млн контейнеры для раздельного сбора мусора

Орловская область закупит контейнеры для раздельного сбора вторсырья Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область закупит контейнеры для раздельного сбора мусора на 12,5 миллионов рублей. Деньги региону выделило Правительство РФ.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Финансирование на закупку контейнеров для сортировки вторсырья получат 46 регионов России и Орловщина в их числе. Всего на эту цель Правительство выделило более 1 миллиарда рублей.

Регион приобретет около 900 контейнеров, займется закупкой Департамент ЖКХ. Власти надеются с установкой бачков для разделения отходов начать внедрять систему сортировки мусора.